Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Ziegelkampstraße - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(MAH) Am Donnerstag (09.07.2026) kam es auf dem Rossmannparkplatz (Ziegelkampstraße) in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Nissan Pulsar im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 15:35 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. In dieser Zeit hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Nissan beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es sind Beschädigungen in Form von Lackkratzern am vorderen rechten Kotflügel des Nissan entstanden. Der entstandene Schaden wurde vorläufig auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei hofft aufgrund des kurzen Tatzeitraumes auf Hinweise. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter 05021/92120 in Verbindung zu setzen.

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