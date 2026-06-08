Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung auf dem Bahnsteig - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

Am Sonntagmorgen (7. Juni) soll ein 36-jähriger Hammer im Hauptbahnhof Hamm in Gegenwart mehrerer Reisenden sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Zeugen alarmierten daraufhin die Bundespolizei, die den Mann noch auf dem Bahnsteig antrafen.

Den Angaben der Zeugen zufolge, habe der Mann seine Genitalien auf dem Bahnsteig entblößt und angefangen zu onanieren. Die Handyaufnahmen einer Zeugin, die den Mann bei der Tat zeigen sollen, wurden gesichert.

Gegen den bulgarischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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