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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung auf dem Bahnsteig - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

Am Sonntagmorgen (7. Juni) soll ein 36-jähriger Hammer im Hauptbahnhof Hamm in Gegenwart mehrerer Reisenden sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Zeugen alarmierten daraufhin die Bundespolizei, die den Mann noch auf dem Bahnsteig antrafen.

Den Angaben der Zeugen zufolge, habe der Mann seine Genitalien auf dem Bahnsteig entblößt und angefangen zu onanieren. Die Handyaufnahmen einer Zeugin, die den Mann bei der Tat zeigen sollen, wurden gesichert.

Gegen den bulgarischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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