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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad - 22-Jähriger schwer verletzt

Steinheim (ots)

Am Montag, 3. August, kam es auf dem Laakeweg in Steinheim-Eichholz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann aus Steinheim mit einem VW Passat auf dem Laakeweg in Richtung Ostwestfalenstraße. An der Einmündung beabsichtigte er, auf die Bundesstraße einzubiegen. Zeitgleich war ein 22-jähriger Mann aus Steinheim mit seinem Fahrrad auf der Ostwestfalenstraße unterwegs. Er wollte nach links in den Laakeweg abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 46-Jährige den Radfahrer, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der 22-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem VW Passat und dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Das Fahrrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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