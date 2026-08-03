Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Scooter-Fahrer an Weiterfahrt gehindert - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Mittwochabend, 29. Juli, kam es in Höxter zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 21.45 Uhr war ein 20-jähriger Höxteraner mit einem E-Scooter auf der Schlesischen Straße unterwegs. Als er an zwei bislang unbekannten Männern vorbeifahren wollte, stellte sich einer der beiden plötzlich in seine Fahrlinie. Der 20-Jährige musste daraufhin anhalten und verständigte über den Notruf die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die beiden unbekannten Männer vom Ort des Geschehens. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen./rek

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