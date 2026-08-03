Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pferd auf Koppel verletzt - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am vergangenen Wochenende ist in Höxter-Bödexen ein Pferd auf einer Koppel verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 1. August, 16 Uhr, bis Sonntag, 2. August, 10.30 Uhr, Zugang zu einer Koppel am Wittelweg. Als die 59-jährige Besitzerin ihr Pferd am Sonntagmorgen kontrollierte, stellte sie erhebliche Verletzungen im Halsbereich des Tieres fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden die Verletzungen nicht durch ein Messer verursacht. Wie es zu den Verletzungen kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wittelwegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

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