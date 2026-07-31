Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Großartige Resonanz zu "Coffee with a Cop" mit Minister Reul

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Bad Driburg (ots)

Die Aktion "Coffee with a Cop" ist am Freitag, 31. Juli, in der Innenstadt von Bad Driburg auf eine großartige Resonanz gestoßen. Schon zum Auftakt gegen 10 Uhr, als das Oldtimer-Cafémobil gerade öffnete, waren die ersten interessierten Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Sie ließen sich gerne auf eine Kaffeespezialität einladen und nutzten die Gelegenheit zu angeregten Gesprächen mit den Polizeibeamtinnen und -beamten

Auch eine kleine Gruppe junger Schüler in Ferienbetreuung besuchte den Polizeistand am Raiffeisenbrunnen, hatte Fragen vorbereitet und ließ sich ausführlich den Streifenwagen vorführen. Den ganzen Vormittag herrschte rund um Kaffeewagen und Infostand der Polizei reges Treiben. Im Laufe des Tages besuchten unter anderem Landrat Michael Stickeln; Bürgermeister Tobias Tölle den Polizeistand.

Das Team des Café-Mobils hatte sich auf die sommerlichen Temperaturen eingestellt und nicht nur klassischen Kaffee im Angebot, sondern servierte alle Kaffee-Variationen auf Wunsch in kalter Version mit Eiswürfeln.

Als gegen 14 Uhr Innenminister Herbert Reul eintraf, waren in der Spitze rund 150 interessierte Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig vor Ort. Der Innenminister begab sich nach kurzer Begrüßungsrunde direkt in die Menge und stellte sich ausgiebig allen Fragen und Gesprächsthemen der Besucher. Auch Fotowünsche und Interview-Anfragen wurden umgehend erfüllt.

Mehr als eine Stunde Zeit nahm sich der Minister für die Bürgergespräche in Bad Driburg, bevor er zum nächsten Termin weiterreisen musste. Danach klang die Veranstaltung allmählich aus. Die Kreispolizeibehörde Höxter bedankt sich für das große Interesse an der Veranstaltung und die vielen interessierten Gespräche. /nig

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