Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Pedelec-Trainings in den Sommerferien

Kreis Wesel (ots)

Eine kleine Berührung der Pedale und schon macht das Pedelec einen Schub nach vorne! Die elektrisch unterstützten Räder haben andere Fahreigenschaften als ein herkömmliches "normales" Fahrrad. Leider sind Pedelec-Fahrende immer wieder in Unfälle verwickelt und verletzen sich dabei teilweise schwer. Oft tragen sie auch keinen Helm.

Um etwas gegen diesen Trend zu tun, bietet die Polizei im Kreis Wesel auch in diesen Sommerferien wieder Pedelec-Trainings an:

Dienstag, 21.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Hünxe, Grundschule Am Dicken Stein, Waldweg 55

Mittwoch, 22.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Sonsbeck, Grundschule Sonsbeck, Taubenweg 47

Donnerstag, 23.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Neukirchen-Vluyn, Julius-Stursberg-Gymnasium, Tersteegenstr.85a

Dienstag, 28.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Wesel, Ida-Noddack-Gesamtschule, Paulinum, Martinistraße 12

Donnerstag, 30.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr Moers, Adolf-Reichwein Grundschule, Reichweinstr. 2

Montag, 03.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr

Schermbeck, Grundschule Schermbeck, Weseler Str. 12

Donnerstag, 06.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr Rheinberg, Amplonius Gymnasium, Forum, Dr.-Aloys-Wittrup-Str. 18

Dienstag, 11.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Voerde, Gymnasium Voerde, Am Hallenbad 33

Donnerstag, 13.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Xanten, Willi-Fährmann-Gesamtschule, Heinrich-Lensing-Str. 3

Dienstag, 18.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Hamminkeln, Gesamtschule Hamminkeln Gebäude A, Diersfordter Str. 32

Donnerstag, 20.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Kamp-Lintfort, UNESCO-Gesamtschule, Moerser Straße 167

Dienstag, 25.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Dinslaken, Gesamtschule Hiesfeld, Kirchstraße 65

Mittwoch, 26.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Alpen, Grundschule Alpen, Zum Wald 16

Eine Anmeldung ist erforderlich! Tel.: 0281 / 107 - 7777 Mail: pedelectraining.wesel@polizei.nrw.de

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