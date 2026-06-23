POL-WES: Kreis Wesel - Pedelec-Trainings in den Sommerferien
Kreis Wesel (ots)
Eine kleine Berührung der Pedale und schon macht das Pedelec einen Schub nach vorne! Die elektrisch unterstützten Räder haben andere Fahreigenschaften als ein herkömmliches "normales" Fahrrad. Leider sind Pedelec-Fahrende immer wieder in Unfälle verwickelt und verletzen sich dabei teilweise schwer. Oft tragen sie auch keinen Helm.
Um etwas gegen diesen Trend zu tun, bietet die Polizei im Kreis Wesel auch in diesen Sommerferien wieder Pedelec-Trainings an:
Dienstag, 21.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Hünxe, Grundschule Am Dicken Stein, Waldweg 55
Mittwoch, 22.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Sonsbeck, Grundschule Sonsbeck, Taubenweg 47
Donnerstag, 23.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Neukirchen-Vluyn, Julius-Stursberg-Gymnasium, Tersteegenstr.85a
Dienstag, 28.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr
Wesel, Ida-Noddack-Gesamtschule, Paulinum, Martinistraße 12
Donnerstag, 30.07.2026, 09:00 - 12:00 Uhr Moers, Adolf-Reichwein Grundschule, Reichweinstr. 2
Montag, 03.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr
Schermbeck, Grundschule Schermbeck, Weseler Str. 12
Donnerstag, 06.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr Rheinberg, Amplonius Gymnasium, Forum, Dr.-Aloys-Wittrup-Str. 18
Dienstag, 11.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Voerde, Gymnasium Voerde, Am Hallenbad 33
Donnerstag, 13.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Xanten, Willi-Fährmann-Gesamtschule, Heinrich-Lensing-Str. 3
Dienstag, 18.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Hamminkeln, Gesamtschule Hamminkeln Gebäude A, Diersfordter Str. 32
Donnerstag, 20.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Kamp-Lintfort, UNESCO-Gesamtschule, Moerser Straße 167
Dienstag, 25.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Dinslaken, Gesamtschule Hiesfeld, Kirchstraße 65
Mittwoch, 26.08.2026, 09:00 - 12:00 Uhr, Alpen, Grundschule Alpen, Zum Wald 16
Eine Anmeldung ist erforderlich! Tel.: 0281 / 107 - 7777 Mail: pedelectraining.wesel@polizei.nrw.de
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