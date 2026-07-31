Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 16-Jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

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Warburg (ots)

Bei einem Unfall auf der K11 zwischen Warburg und Menne ist eine 16-Jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Die 16-Jährige war mit ihrem E-Bike auf der Kreisstraße unterwegs in Fahrtrichtung Menne, als sie um 15:40 Uhr nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte. Hinter ihr fuhr ein Linienbus, der die Radfahrerin in diesem Moment überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und schwer verletzt wurde.

Die Rettungskräfte konnten Lebensgefahr zunächst nicht ausschließen, die 16-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und Auswertung der Unfallspuren wurde das VU-Aufnahmeteam aus Paderborn hinzugezogen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis 18:30 Uhr voll gesperrt. /nig

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