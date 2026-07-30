Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Überholen an die Leitplanke gedrängt

Willebadessen (ots)

Auf der L828 zwischen Scherfede und Willebadessen kam es zu einem missglückten Überholmanöver, bei dem der Überholte an die Leitplanke gedrängt wurde. Der Verursacher fuhr jedoch weiter. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt jetzt wegen Überholens trotz Gegenverkehr mit anschließender Unfallflucht und sucht Zeugen.

Am Dienstag, 28. Juli, fuhr ein 34-Jähriger mit einem schwarzen BMW die L828 aus Richtung Scherfede kommend in Richtung Willebadessen. Gegen 17.15 Uhr wurde er zwischen Bonenburg und Borlinghausen von einem unbekannten weißen Auto überholt. Während des Überholvorgangs näherte sich aber ein Fahrzeug im Gegenverkehr.

Der weiße, überholende Wagen scherte daraufhin wieder auf den rechten Fahrstreifen ein, obwohl er sich noch auf gleicher Höhe mit dem schwarzen BMW befand. Um eine Kollision mit dem weißen PKW zu vermeiden, musste der 34-Jährige nach rechts ausweichen und stie0ß dabei seitlich gegen die rechte Leitplanke. Das weiße Fahrzeug setzte seine Fahrt jedoch fort. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Nun bittet die Polizei um Hinweise unter 05271/962-0. Auch der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sollte sich unter dieser Nummer melden. /nig

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