Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Ortsdurchfahrt nach Verkehrsunfall mit Traktor voll gesperrt

Dexheim (ots)

Am Sonntagmittag kommt es gegen 11:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Zöllerstraße / Dalheimer Straße in Dexheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW.

Dabei befährt ein 53-jähriger PKW-Fahrer die Zöllerstraße aus Richtung der B420. Gleichzeitig fährt ein 24-jähriger Traktorfahrer aus der Dahlheimer Straße in den Kreuzungsbereich ein. Der PKW-Fahrer übersieht den von rechts kommenden, bevorrechtigten Traktor, sodass es zur Kollision kommt. Der Traktor wird an der linken Seite touchiert und kippt daraufhin nach rechts um. Der 24-Jährige erleidet in der Folge leichte Verletzungen.

Während der Verkehrsunfallaufnahme mussten zeitweise Teile der Zöllerstraße und Bornstraße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Durch die aktuelle Sperrung der B9 und der damit einhergehenden Umleitung über Dexheim kommt es zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06131-6534550 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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