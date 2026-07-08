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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Hemmelzen (ots)

In der Zeit von Montag, 06.07.2026, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 07.07.2026, 11.30 Uhr, kam es in Hemmelzen, Hauptstraße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Garage. Der Schaden entstand vermutlich durch einen Schuss mit einer Luftdruckwaffe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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  • 08.07.2026 – 06:57

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