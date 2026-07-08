Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung
Hemmelzen (ots)
In der Zeit von Montag, 06.07.2026, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 07.07.2026, 11.30 Uhr, kam es in Hemmelzen, Hauptstraße, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Garage. Der Schaden entstand vermutlich durch einen Schuss mit einer Luftdruckwaffe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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