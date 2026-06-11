Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Bekämpfung der Schleusungskriminalität

Berggießhübel (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden/ Zweigstelle Pirna ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Die Ermittlungen richten sich gegen eine vietnamesische Staatsangehörige im Alter von 34 Jahren. Diese steht im Verdacht, in 23 Tathandlungen zwischen dem 30.10.2024 und 10.01.2025 visapflichtige Drittstaatsangehörige eingeschleust zu haben. Es wurde ein Durchsuchungsbeschluss in Berlin umgesetzt.

Bei der Durchsuchung konnten zwei unerlaubt aufhältige vietnamesische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen werden und der Landespolizei Berlin zuständigkeitshalber übergeben. Es konnten zudem Personaldokumente, Kontoauszüge und diverse Unterlagen sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel und der Staatsanwaltschaft Dresden dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

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