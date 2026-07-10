Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Nächtliche Autofahrt endet im Vorgarten

Eimsheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 09.07.2026, auf Freitag, den 10.07.2026 kommt es gegen 23:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hauptstraße in Eimsheim.

Der 17-jährige Fahrzeugführer befährt mit seinem Pkw die K 40 von Dolgesheim kommend in Fahrtrichtung Eimsheim. Hierbei verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug kommt anschließend in einem Vorgarten im Bereich der Hauptstraße zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wird eine Leitplanke, sowie der betroffene Vorgarten beschädigt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort kann durch die Beamten festgestellt werden, dass der 17-jährige Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss steht. Zudem ist dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 17-Jährige wird sodann auf die Polizeiinspektion Oppenheim verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird.

Weiterhin muss sich dieser u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

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