Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall auf der B420 nach verbotenem Überholvorgang

Undenheim (ots)

Am 29.06.2026 gegen 06.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B420 zwischen Undenheim und Schornsheim. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Mainz-Bingen befuhr die B420 in Richtung Wörrstadt und wollte nach dem jetzigen Ermittlungsstand einen Sattelzug trotz Überholverbots überholen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Kleinwagen. Dessen 30-jähriger Fahrzeugführer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, sodass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch die Wucht des Aufpralls mit dem Heck gegen einen Baum geschleudert und kam anschließend zum Stehen. Das Fahrzeug des Unfallgegners kam auf der Fahrbahn zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Kleinwagens wurde vor Ort medizinisch versorgt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei Oppenheim hat gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehres eingeleitet und die Ermittlungen übernommen. Die B420 musste für ca. 3,5 Stunden in beiden Richtungen vollgesperrt werden. Leider gab es einige Verkehrsteilnehmer, die die Sperrung ignorierten und teilweise verbotswidrig über Feldwegen an den Sperren vorbeifuhren und letztendlich direkt an die Unfallstelle gefahren sind.

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