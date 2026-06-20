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Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fundtier - Freilaufendes Chinchilla in Gartenanlage gefunden

Oppenheim (ots)

Am Samstagmorgen, den 20.06.2026 gegen 09:07 Uhr wurde durch Anwohner in Nierstein gemeldet, dass ihnen ein freilaufendes, graues Chinchilla zugelaufen sei. Ein rechtmäßiger Besitzer konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Chinchilla wurde daraufhin dem "Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V." in Mainz übergeben. Die Besitzer werden gebeten, sich zeitnah telefonisch beim Tierheim Mainz zu melden und das Chinchilla abzuholen, damit dieses wieder in seiner gewohnten Umgebung ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

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