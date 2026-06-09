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Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung auf Spielplatz in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Nach einer Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Spielplatz in der Johann-Paulsackel-Straße in Oppenheim wird Strafanzeige erstattet.

Zur Tatzeit, Samstag, 06.06.2026, gegen 21:00 Uhr wird durch Zeugen eine Gruppe Jugendlicher (13-16 Jahre alt) beobachtet, die auf dem dortigen Spielplatz eine Sitzgruppe durch Feuer beschädigt. Der Schaden wird auf 2000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an. Für weitere Hinweise zu dem Sachverhalt kontaktieren Sie gerne die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

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