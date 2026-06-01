Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Baustelle - Tatort gesucht

Nackenheim (ots)

Am 01.06.2026 gegen 04.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass er soeben eine Person mit etlichen Baumaschinen und Kabeln aus dem Neubaugebiet "Hinter der Lehnsweide" in Nackenheim habe kommen sehen. Beim Erblicken des Zeugen sei die Person in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet und habe einige Gegenstände verloren. Vor Ort konnten zahlreiche hochwertige Baumaschinen aufgefunden und sichergestellt werden. Der Wert der Maschinen wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise und fragt, wer in der Nacht entsprechende Feststellungen gemacht hat und von welcher Baustelle das Diebesgut stammt. Anwohner des Neubaugebietes werden gebeten, mögliche Videoaufzeichnungsanlagen zu überprüfen, ob hier Lichtbilder des Täters vorliegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell