POL-PIOPP: Hund zugelaufen - Besitzer gesucht
Bodenheim (ots)
Am 31.05.2026 gegen 22.00 Uhr meldete eine Bodenheimerin, dass ihr während der Gassirunde mit dem eigenen Hund ein weiterer Hund zugelaufen ist.
Es handelt sich um einen weißen Mischlingshund. Laut Chip stammt er aus Portugal, ist aber leider nicht in Deutschland registriert, sodass der Besitzer derzeit nicht ermittelt werden kann.
Die Polizei Oppenheim bittet den Besitzer, sich auf der Dienststelle zu melden, damit der Hund wieder nach Hause kommen kann.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oppenheim
Telefon: 06131 ? 65 34 550
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