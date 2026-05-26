Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fundtier - Schildkröte quert die B420 bei Schornsheim

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Oppenheim (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer erkennt beim Befahren der B420 eine circa 25cm große Schildkröte, welche den warmen Fahrbahnbelag der B420 in Höhe der dortigen Tankstelle bei Schornsheim quert. Aufgrund der Temperaturen und um das Tier zu retten, nimmt der Verkehrsteilnehmer die Schildkröte an sich und bringt diese als Fundtier zur Polizei Oppenheim. Die Schildkröte wird dem Tierheim Mainz zugeführt.

Vermisst jmd seine Schildkröte ? Dann kann man mit dem Tierheim Mainz Kontakt aufnehmen.

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