Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Schwerer Unfall zwischen Linienbus und E-Scooter

Hillesheim (ots)

Heute kurz vor 14:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem E-Scooter in der Bahnhofstraße in Hillesheim. Der jugendliche Fahrer des E-Scooters wurde nach bisherigen Erkenntnissen schwer am Kopf verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Die Bahnhofstraße ist aktuell im Unfallbereich voll gesperrt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich auf der sachbearbeitenden Dienststelle PI Oppenheim unter 06131 65-34550 oder per Mail: PIOppenheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell