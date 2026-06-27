Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: ASP-Kadaversuche: B9 zwischen Nackenheim und Mainz-Laubenheim am Samstag voll gesperrt

Oppenheim (ots)

Um die Afrikanische Schweinepest weiter im Griff zu behalten, muss der Bereich zwischen Rhein und B9 intensiv nach Wildschwein-Kadavern abgesucht werden. Aus diesem Grund wird die Bundesstraße am kommenden Samstag, 27 Juni, zwischen Grillplatz Nackenheim bis zur Tankstelle und von der Tankstelle bis zur Nato-Rampe Mainz-Laubenheim am Samstag, 27.Juni, in der Zeit von 8 Uhr bis 9 Uhr voll gesperrt.

Speziell ausgebildete Hundeteams suchen in dem Zeitraum nach Wildschweinkadavern, um möglicherweise infizierte Tiere zu finden und zu beseitigen. Dies ist von besonderer Bedeutung da der ASP-Virus sowohl im Körper verstorbener Tiere, als auch auf dem Boden unter den Kadavern überleben kann. Tiere die mit dem Kadaver in Kontakt kommen, können sich daran also infizieren und den Virus weiterverbreiten.

Um Unfälle durch aufgescheuchtes Wild auf der B9 zu verhindern muss diese daher kurzzeitig voll gesperrt werden.

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