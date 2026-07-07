Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand einer Lagerhalle mit hohem Sachschaden

Undenheim (ots)

In der Nacht vom 07.07.2026 kurz vor 03:00 Uhr morgens geriet eine Lagerhalle in Undenheim in Brand. In der Halle waren unter anderem mehrere Fahrzeuge geparkt.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Tor der Halle in Brand. Das Tor konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden und so die Brandausbreitung verhindert werden. Durch Rußablagerungen entstand dennoch Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit unklar und deshalb Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort.

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