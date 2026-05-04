Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Mit mehr als 500 Mitarbeitenden für die Sicherheit von 275.000 Menschen in der Region im Dienst: Leitender Kriminaldirektor Christian Bomert übernimmt Leitung der Polizeiinspektion Hildesheim

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Hildesheim (ots)

Er kommt aus dem Niedersächsischen Innenministerium, bringt viel Berufserfahrung mit und ist ein ausgewiesener Fachmann für den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung: Ltd. Kriminaldirektor Christian Bomert ist seit dem 1. Mai 2026 neuer Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim. Er folgt damit auf Michael Weiner, der zum 1. April 2026 Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen geworden ist.

Christian Bomert ist seit 2001 Angehöriger der Polizei Niedersachsen. Er absolvierte das Studium an der damaligen Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hildesheim. Seine erste Station führte ihn nach Hannover, wo er in den Folgejahren u. a. in der Polizeidirektion Hannover unterschiedliche Aufgaben im ermittelnden und im Einsatzbereich übernahm und Erfahrungen in der Stabsarbeit sammelte. 2015 folgte das Studium zum höheren Dienst in Münster-Hiltrup und anschließend - im Jahr 2017 - der Wechsel ins Landeskriminalamt Niedersachsen, wo er unter anderem an der Weiterentwicklung der polizeilichen Analyse arbeitete. 2021 wurde Herr Bomert Referent im Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung. Hier befasste er sich mit den Themen Kriminalitätsbekämpfung, Prävention und mit Polizeilichem Staatsschutz. Bis zuletzt war der Leitende Kriminaldirektor stellvertretender Leiter des Referates Kriminalitätsbekämpfung im Innenministerium.

Christian Bomert lebt mit seiner Familie in der Region Hannover.

"Die Übernahme der Leitung der Polizeiinspektion Hildesheim ist für mich eine besondere Aufgabe und zugleich eine große Verantwortung. Mein Vorgänger, der die Dienststelle mit großem Engagement und hoher Professionalität geführt und maßgeblich geprägt hat, hat mir ein solides Fundament hinterlassen, auf das ich gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbauen möchte. Mein Ziel ist es, die Sicherheit in Stadt und Landkreis Hildesheim weiter zu stärken und die aktuellen wie zukünftigen Herausforderungen positiv zu gestalten. Der Dialog und die Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren sowie Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Darauf freue ich mich", sagt Leitender Kriminaldirektor Christian Bomert.

"Christian Bomert bringt alles mit, was für die Leitung einer Dienststelle wie der Polizeiinspektion Hildesheim erforderlich ist. Er verfügt über viel Berufs- und Führungserfahrung und über eine umfassende Expertise nicht nur im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Ich schätze seine hohe soziale Kompetenz und seine strategischen Kenntnisse. Ich freue mich, dass wir ihn für diese besondere Aufgabe gewinnen konnten, wenn auch zunächst nur für ein Jahr", sagt Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen. "Ich wünsche Christian Bomert viel Erfolg, das richtige Augenmaß und den nötigen Weitblick bei allen künftigen Entscheidungen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

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