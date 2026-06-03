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FFW Schwalmtal: F2 - Brennt Kleingebäude: Schwalmtaler Feuerwehr unterstützt bei Einsatz in Niederkrüchten

FFW Schwalmtal: F2 - Brennt Kleingebäude: Schwalmtaler Feuerwehr unterstützt bei Einsatz in Niederkrüchten
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Schwalmtal (ots)

Die Feuerwehr Schwalmtal wurde am Mittwochmorgen um 05:42 Uhr im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe zu einem Brand eines Kleingebäudes nach Niederkrüchten-Brempt alarmiert.

Der Löschzug Waldniel rückte gemeinsam mit dem Tanklöschfahrzeug, einem Löschfahrzeug, dem Einsatzleitwagen mit Drohne sowie dem Leitungsdienst zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort unterstützten die Schwalmtaler Einsatzkräfte die Feuerwehr Niederkrüchten bei den Löschmaßnahmen unter schwerem Atemschutz. Darüber hinaus erfolgte die Erstellung eines Lagebildes mittels Drohne sowie die Führungsunterstützung durch den Einsatzleitwagen.

Für die Kräfte aus Schwalmtal war der Einsatz gegen 08:15 Uhr beendet.

Weitere Informationen zum Einsatz veröffentlicht die Feuerwehr Niederkrüchten in ihrer Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Heerstraße 1.
41366 Schwalmtal
https://www.schwalmtal.de/

Für Rückfragen senden Sie bitte eine E-Mail an:
presse@feuerwehr-schwalmtal.de

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell

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