Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Scheunenbrand verursacht hohen Sachschaden

Bild-Infos

Download

Warburg - Daseburg (ots)

Am Freitag, 31.07.2026, kam es gegen 12:30 Uhr in Warburg-Daseburg zum Brand einer Scheune.

Die Scheune wurde als Lager für Stroh und Landmaschinen genutzt. Tiere befanden sich nicht in dem Gebäude. Die Flammen griffen auch auf ein Nebengebäude über.

Das Feuer konnte durch ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Während der Löscharbeiten kam es über mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Brandort.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell