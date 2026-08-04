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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 29 Einsätze während der Annentage - Polizei zieht positives Fazit

Brakel (ots)

Die Kreispolizeibehörde Höxter zieht nach den Annentagen in Brakel insgesamt ein positives Fazit. Aus polizeilicher Sicht verlief das Volksfest trotz des hohen Besucheraufkommens überwiegend ruhig und friedlich. Das gemeinsam mit den beteiligten Behörden erarbeitete Sicherheitskonzept hat sich bewährt. Während der Veranstaltung verzeichnete die Polizei insgesamt 29 Einsätze, die im Zusammenhang mit den Annentagen standen. Dabei handelte es sich unter anderem um Körperverletzungsdelikte sowie Hilfeersuchen - Einsatzanlässe, die bei Großveranstaltungen dieser Art nicht ungewöhnlich sind. Zu einem schwerwiegenderen Vorfall kam es in der Nacht zu Samstag, 2. August, gegen 2.20 Uhr in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen urinierten mehrere Personen einer Personengruppe in den Vorgarten eines 48-jährigen Anwohners. Daraus entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf zog der Mann ein Luftgewehr und schoss nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf die Personengruppe. Dabei wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das Luftgewehr sicher und leiteten gegen den 48-Jährigen ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der 17-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt und konnte seinen Weg anschließend fortsetzen. Während der gesamten Veranstaltung zeigte die Polizei mit starken Kräften Präsenz und trug gemeinsam mit den weiteren beteiligten Behörden zu einem sicheren Verlauf der Annentage bei. Die Kreispolizeibehörde Höxter bedankt sich ausdrücklich bei allen Einsatzkräften sowie den beteiligten Behörden für die gute Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt zudem den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrem überwiegend verantwortungsbewussten Verhalten zu einem friedlichen Fest beigetragen haben./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
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Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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