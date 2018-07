Beverungen (ots) - Zwei Motorradfahrer aus Bremerhaven befuhren die Brüggefelder Straße am Skywalk in Richtung Lauenförde. Vor einer scharfen Rechtskurve bremste der 54 jährige Fahrer einer Ducati stark ab, dies bemerkte der nachfolgende Fahrer einer Suzuki zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Motorrad auf. Der 55 jährige Suzukifahrer stürzte und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von 1500 EUR.

