POL-HX: Katze ausgewichen und gegen Baum geprallt

34434 Borgentreich (ots) - Schwere Verletzungen zog sich eine 20-jährige Autofahrerin aus Borgentreich bei einem Unfall auf der L763 zu. Am Mittwoch, 4. Juli, war sie um 15.37 Uhr mit ihrem VW Polo von Borgentreich in Fahrtrichtung Eissen unterwegs, als sie kurz nach der Einmündung "An der Eggel" die Kontrolle über ihren Wagen verlor, da sie einer Katze ausweichen wollte. Der Polo geriet in den linken Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Die 20-Jährige verletzte sich dabei schwer, der Sachschaden wird auf 2.150 Euro beziffert. Die Polizei rät: "Kann ein Zusammenprall mit einem Tier nicht verhindert werden, versuchen Sie niemals auszuweichen." Eine Kollision mit Straßenbäumen oder gar Gegenverkehr hat für den Autofahrer deutlich schlimmere Folgen als der Zusammenprall mit einem Tier.

