POL-HX: Radfahrer gestreift und weitergefahren

37688 Beverungen (ots) - Ein 12-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch, 4. Juli, in Beverungen von einem überholenden Auto gestreift und verletzt worden. Die bislang unbekannte Autofahrerin fuhr allerdings weiter, ohne Hilfe zu leisten oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Junge fuhr um 13 Uhr auf der Fahrbahn der Birkenstraße und nutzte nicht den ausgewiesenen Geh- und Radweg. Dabei überholte ihn ein Auto ohne ausreichenden Seitenabstand und streifte ihn am linken Sprunggelenk. Der Radfahrer blieb stehen und konnte vor Schmerzen nicht mehr auftreten. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Kleinwagen der Marke Ford handeln, der vermutlich von einer Frau gesteuert wurde. Von dem Kennzeichen ist nur das Fragment HX-?X-??? bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen.

