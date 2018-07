POL-HX: 17-jähriger Radler bei Unfall verletzt

32839 Steinheim (ots) - Ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Horn Bad Meinberg ist am Dienstag, 3. Juli, um 7.59 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Höhe Wöbbelerstraße in Steinheim leicht verletzt worden. Der Radler fuhr auf der Friedenstraße in Richtung Beller Straße als er im Kreisverkehr von einer 50-jährigen Citroen-Fahrerin aus dem Kreis Lippe übersehen wurde, die in den Kreisverkehr einfahren wollte. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, aus dem er leicht verletzt wieder entlassen werden konnte.

