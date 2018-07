POL-HX: Unfallflucht am Berufskolleg

37671 Höxter (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag, 3. Juli, zwischen 7.25 und 10.30 Uhr an einem grauen BMW 1 aus dem Kreis Höxter einen Schaden von 1.500 Euro verursacht. Die 18-jährige Fahrerin hatte ihr Auto am Morgen auf dem oberen Parkplatz am Berufskolleg unterhalb der Sporthalle abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Beifahrertür und am Türschweller fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Höxter unter der Rufnummer 05271/9620 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell