POL-HX: Unbekannter zerkratzt vier Autos

33014 Bad Driburg (ots) - Ein Schaden von 5.000 Euro hat ein Unbekannter an vier Autos angerichtet, die im Feriendorf Neuenheerse geparkt waren. Der Täter zerkratzte am Dienstag, 3. Juli, zwischen 15.15 und 17.30 Uhr jeweils die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Beschädigt wurden ein Ford Mondeo, ein Skoda SuberB, ein Audi A4 sowie ein Opel Astra. Hinweise auf den Täter an die Polizei in Bad Driburg, Rufnummer 05253/98700.

