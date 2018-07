POL-HX: Taschendieb gesucht

32839 Steinheim (ots) - Die Polizei sucht einen unbekannten Täter der am Dienstag, 3. Juli, um 11.45 Uhr einer 30-Jährigen aus Steinheim in einem Textilgeschäft in der Marktstraße die Geldbörse gestohlen hat. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und hat schwarze Haare. Er trug zur Tatzeit ein graues Polo-Shirt und eine lange Hose. Laut Aussage der Geschädigten ist der Täter von südländischer Herkunft. Hinweise nimmt die Polizei in Höxter unter der Rufnummer 05271/9620 entgegen.

