POL-HX: Apfelbaum ausgegraben und gestohlen

34434 Borgentreich (ots) - Einen neu gepflanzten Apfelbaum der Sorte "geflammter Kardinal" haben Unbekannte auf einer Wiese zwischen Lütgeneder und Daseburg ausgegraben und mit Stützpfosten entwendet. Der Förderverein Lütgeneder hatte in der Gemarkung "Weißholz" neue Obstbäume angepflanzt und den Diebstahl des Baums am Mittwoch, 4. Juli, bemerkt. Der Tatzeitraum lässt sich von Montag. 2. Juli, gegen 21 Uhr, bis Dienstag, 3. Juli, um 20 Uhr, eingrenzen. Hinweise an die Polizei in Warburg, Telefon 05641/78800.

