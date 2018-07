POL-HX: Radfahrer prallt gegen Motorroller

37688 Beverungen (ots) - Ein 60-Jähriger Fahrradfahrer aus Beverungen ist am Mittwoch, 3. Juli, in der Burgstraße mit einem entgegenkommenden Motorroller zusammengeprallt und verletzte sich schwer. Vermutlich aus Unachtsamkeit war der Radfahrer, der in Fahrtrichtung Rathausplatz unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten und in Höhe des Rathausplatzes gegen den weißen Roller einer 38-Jährigen aus Beverungen gestoßen. Während der Radfahrer mit leichten Verletzungen davonkam, musste die Rollerfahrerin mit dem Rettungswagen in ein Krankenwagen gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 420 Euro beziffert.

