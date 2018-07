Höxter (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurden aus einem Fahrradständer am Höxteraner Bahnhof zwei hochwertige schwarze Mountainbikes entwendet. Die Fahrräder waren abgeschlossen. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Höxter unter Tel.: 05271-9620 entgegen.

