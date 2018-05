POL-MS: Motorradfahrer fliegt aus Kurve und verletzt sich schwer

Münster (ots) - Ein 20-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Mittwoch (2.5., 19:50 Uhr) bei einem Unfall auf der Autobahn 43 bei Dülmen schwer.

Der Kradfahrer war mit seiner Yamaha in Richtung Wuppertal unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge passte der 20-Jährige in einem Kurvenbereich seine Geschwindigkeit nicht an. Er verlor die die Kontrolle über das Motorrad, stürzte, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen die Schutzplanke. Rettungskräfte brachten den Mann aus Dülmen in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro.

