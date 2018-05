POL-MS: Acht Autos in Unfall auf der A2 verwickelt

Münster (ots) - Zu Auffahrunfällen mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen kam es am Mittwoch (02.05., 7:07 Uhr) auf der Autobahn 2 bei Gladbeck in Fahrtrichtung Oberhausen. Ein 22-jähriger VW-Fahrer wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Essen-Gladbeck verlassen, sah den vorausfahrenden BMW zu spät und fuhr auf. In Folge dessen stießen sechs weitere Fahrzeuge im Rückstau zusammen. Der Chevrolet einer 22-Jährigen aus Datteln überschlug sich dabei und blieb kopfüber auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Fahrer, ein 27-Jähriger aus Bochum und eine 26-Jährige aus Oberhausen, wurden leicht verletzt. Sechs PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 33.000 Euro. Für die Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn gesperrt. Es bildete sich ein zehn Kilometer langer Stau.

