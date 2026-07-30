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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall gesucht

Arnsberg (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, kam es gegen 11:30 Uhr in der Ludgeristraße in Arnsberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine Anwohnerin beabsichtigte, von der Ludgeristraße aus in ihre Einfahrt einzufahren. Dabei touchierte sie ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Um den Verkehr nicht zu behindern, stellte die Anwohnerin ihr Auto in ihrer Einfahrt ab und ging anschließend zurück zur Unfallstelle. Sie konnte nur noch feststellen, dass das beschädigte Fahrzeug bereits wegfuhr. Bei dem touchierten Fahrzeug soll es sich um einen roten PKW handeln. Weitere Hinweise zum Fahrzeug liegen nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sowie der Eigentümer des roten PKW werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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