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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autodiebstahl in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 29.07.2026, entwendete ein unbekannter Täter ein Auto von einem Bauernhof in der Straße Hof zum Broich in Sundern-Hellefeld. Das Grundstück ist nur über eine Zufahrt von der L686 aus erreichbar. Gegen 12:00 Uhr beobachtete der Hofeigentümer, wie ein schwarzer Jeep auf den Hof fuhr. Im weiteren Verlauf bemerkte der Eigentümer, dass sein eigenes Fahrzeug nicht mehr vor der Hauseingangstür abgestellt war. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Golf Plus mit dem amtlichen Kennzeichen HSK-JP500 (Erstzulassung 11/2006). Der zurückgelassene schwarze Jeep war nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die Hinweise zum Sacherhalt geben können, oder den entwendeten Golf mit dem Kennzeichen HSK-JP500 gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933/9020-3511 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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