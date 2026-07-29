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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannter bewirft Personen mit Steinen

Arnsberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen zwischen 00:10 Uhr und 00:40 Uhr bewarf ein bislang unbekannter Täter das Grundstück der Geschädigten in der Werkstraße in Arnsberg mit Steinen. Die Geschädigte gab an, gegen 00:10 Uhr verdächtige Geräusche festgestellt zu haben. Draußen konnte sie jedoch keine Feststellung machen. Gegen 00:40 Uhr verließen beide Geschädigten gemeinsam das Haus. Dabei wurden sie von einer unbekannten Person mit Steinen beworfen. Die Steine beschädigten das in der Einfahrt geparkte Auto. Die Geschädigten blieben unverletzt. Der Täter befand sich hinter einer dem Grundstück gegenüberliegenden Garage, war schwarz gekleidet und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Bruchhausener Straße.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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