Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 81-Jähriger fährt Fußgängerin über den Fuß und flüchtet

Winterberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:10 Uhr kam es in der Straße Im Hohlen Seifen/ Am Waltenberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Eine 50-jährige Frau aus Kreuztal überquerte zum Unfallzeitpunkt einen dortigen Fußgängerüberweg. Ein 81-jähriger Autofahrer näherte sich dem Zebrastreifen und hielt zunächst an. Wenige Augenblicke später fuhr er weiter. Die 50-jährige Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Zebrastreifen. In der Folge überfuhr der Autofahrer den Fuß der Frau. Sie wurde leicht verletzt. Der 81-jährige Mann entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten die eingesetzten Polizisten den Unfallverursacher im Nahbereich antreffen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell