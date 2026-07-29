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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 81-Jähriger fährt Fußgängerin über den Fuß und flüchtet

Winterberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:10 Uhr kam es in der Straße Im Hohlen Seifen/ Am Waltenberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Eine 50-jährige Frau aus Kreuztal überquerte zum Unfallzeitpunkt einen dortigen Fußgängerüberweg. Ein 81-jähriger Autofahrer näherte sich dem Zebrastreifen und hielt zunächst an. Wenige Augenblicke später fuhr er weiter. Die 50-jährige Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Zebrastreifen. In der Folge überfuhr der Autofahrer den Fuß der Frau. Sie wurde leicht verletzt. Der 81-jährige Mann entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten die eingesetzten Polizisten den Unfallverursacher im Nahbereich antreffen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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