Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Sundern (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es gegen 12:26 Uhr in Sundern in der Straße "In der Flamke" auf Höhe der Bushaltestelle "Im Spree" zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Linienbus hielt an der genannten Bushaltestelle in Fahrtrichtung Sundern an. Hinter dem Bus warteten vier Fahrzeuge darauf, dass Passanten aus dem Bus ausstiegen. Eine Fußgängerin verließ den Bus und ging zur Verkehrsinsel, um diese zum Überqueren der Fahrbahn zu nutzen. Als sie die Verkehrsinsel auf die Fahrspur in Fahrtrichtung Arnsberg verlassen wollte, kam ihr von links ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die Fußgängerin musste einen Schritt zurücktreten, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Das Auto hat die Gegenfahrbahn dazu genutzt, den Bus, sowie die sich dahinter befindliche Fahrzeugschlange, zu überholen. Sowohl entgegenkommende Fahrzeuge, als auch der Bus, der bereits angefahren war, mussten stark abbremsen, um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern.

Das überholende Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden: - PKW der Marke Skoda - Kräftig blaue Lackfarbe; "race blue metallic" oder "energy blue" - HSK-Kennzeichen

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können oder die Situation beobachtet haben, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933/9020-3511 zu melden.

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