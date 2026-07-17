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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radaktionstag an der Realschule Eslohe

POL-HSK: Radaktionstag an der Realschule Eslohe
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Eslohe (ots)

Kurz vor den Sommerferien drehte sich für die sechste Klasse der Realschule Eslohe alles um das sichere Radfahren. Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, Nina Mathweis und Jochen Finger, besuchten die Schule und stellten die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler auf die Probe.

Der Radaktionstag knüpft an die Radfahrausbildung in der Grundschule an. Ziel ist es, das bereits Gelernte aufzufrischen, die Kinder für mögliche Gefahren zu sensibilisieren und ihnen mehr Sicherheit auf dem Fahrrad zu vermitteln.

Dafür hatten die beiden Verkehrssicherheitsberater einen abwechslungsreichen Parcours vorbereitet. Die Mädchen und Jungen fuhren Slalom, hielten auf schmalen Spurbrettern die Spur und übten, sicher durch Kurven zu fahren. Auch das kontrollierte Anhalten und Absteigen standen auf dem Programm. Nina Mathweis und Jochen Finger beobachteten genau, gaben praktische Tipps und zeigten, worauf es im Straßenverkehr besonders ankommt.

Zum Abschluss ging es vom Schulhof hinaus in den Esloher Straßenverkehr. Dort konnten die Schülerinnen und Schüler das zuvor Geübte direkt anwenden, typische Verkehrssituationen erleben und wichtige Regeln festigen.

Die Polizei rät Eltern, mit ihren Kindern regelmäßig das sichere Radfahren zu üben. Ein verkehrssicheres Fahrrad, ein gut sitzender Helm, Aufmerksamkeit und die sichere Beherrschung des Fahrrads tragen dazu bei, Unfälle zu vermeiden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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