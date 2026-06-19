Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Berauschter aus Zugtoilette befreit

Waren (Müritz) (ots)

Gestern Nachmittag gegen 13.30 Uhr hat die Warener Polizei in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei einen 24-jährigen Deutschen aus einer Zugtoilette befreit. Das Befreien dauerte länger, da der Mann aufgrund seines schlechten Allgemeinzustands hinter der verschlossenen Toilettentür lag. Die ebenfalls anwesenden Retter nahmen den mutmaßlich unter Drogen stehenden Mann mit ins Klinikum zur weiteren Behandlung.

Während der Maßnahmen stellten die Polizeibeamten mehrere Drogen in unterschiedlicher Form bei dem Mann sicher sowie Utensilien, die auf Drogenhandel hindeuten. Daher ermittelt die Kripo nun gegen ihn wegen des Vorwurfs des Drogenhandels als auch wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Der Zug in Richtung Berlin fuhr nach dem Polizei- und Rettungseinsatz mit etwa einer halben Stunde Verspätung aus Waren ab.

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