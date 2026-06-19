PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Berauschter aus Zugtoilette befreit

Waren (Müritz) (ots)

Gestern Nachmittag gegen 13.30 Uhr hat die Warener Polizei in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei einen 24-jährigen Deutschen aus einer Zugtoilette befreit. Das Befreien dauerte länger, da der Mann aufgrund seines schlechten Allgemeinzustands hinter der verschlossenen Toilettentür lag. Die ebenfalls anwesenden Retter nahmen den mutmaßlich unter Drogen stehenden Mann mit ins Klinikum zur weiteren Behandlung.

Während der Maßnahmen stellten die Polizeibeamten mehrere Drogen in unterschiedlicher Form bei dem Mann sicher sowie Utensilien, die auf Drogenhandel hindeuten. Daher ermittelt die Kripo nun gegen ihn wegen des Vorwurfs des Drogenhandels als auch wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Der Zug in Richtung Berlin fuhr nach dem Polizei- und Rettungseinsatz mit etwa einer halben Stunde Verspätung aus Waren ab.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 09:39

    POL-NB: Polizei warnt vor gefälschten Rezepten

    Vorpommern-Greifswald (ots) - Im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald kam es in den letzten zwei Wochen immer wieder zu Anzeigenerstattungen wegen der Vorlage gefälschter Rezepte in Apotheken. So kam es bereits am 04. Juni zu einem Vorfall, bei welchem ein bislang unbekannter Täter in einer Greifswalder Apotheke versuchte ein teures Medikament zu erlangen. Nachdem der Unbekannte das Rezept in der Apotheke ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 08:41

    POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Ahlbeck leicht verletzt

    Seebad Ahlbeck (Insel Usedom) (ots) - Am gestrigen Nachmittag (18.06.2026) gegen 15:40 Uhr kam es auf der Wilhelmstraße in Ahlbeck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Dabei befuhr die 75-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Skoda die Wilhelmstraße in Richtung Lindenstraße in Ahlbeck. Der 79-jährige deutsche Radfahrer kam aus der ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 01:07

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

    B69 / Klein Nemerow (ots) - Am 18.06.2026, gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der B96, auf Höhe Klein Nemerow ein Verkehrsunfall. Die 25-jährige Fahrerin eines Pkw VW Bora befuhr die Bundesstraße in Richtung Neustrelitz, als ihr auf Höhe der Abfahrt nach Klein Nemerow ein Rettungswagen mit Sondersignal entgegenkam, welcher ein Überholvorgang einleitete. Sie verringerte daher ihre Geschwindigkeit. Der hinter ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren