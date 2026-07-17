POL-HSK: Exhibitionismus in Arnsberg

Sundern (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 16.07.2026, kam es gegen 15:25 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern auf der Röhre in Sundern. Nach bisherigem Erkenntnisstand gerieten ein 63-Jähriger und ein 51-Jähriger im Zusammenhang mit einem Überholvorgang zunächst in einen verbalen Streit. Der 63-Jährige soll den 51-Jährigen dabei mehrfach beleidigt haben. Außerdem gab der 51-Jährige ...

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