Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Exhibitionismus in Arnsberg
Arnsberg (ots)
Am Donnerstag, den 16.07.2026, gegen 13:49 Uhr erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einem Mann, der an der Auffahrt zum Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants exhibitionistische Handlungen vollzog. Eine Zeugin stellte fest, wie der Mann an seinem Glied manipulierte. Die Identität des Tatverdächtigen konnte durch die Polizei ermittelt werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet.
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