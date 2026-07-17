PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionismus in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2026, gegen 13:49 Uhr erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einem Mann, der an der Auffahrt zum Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants exhibitionistische Handlungen vollzog. Eine Zeugin stellte fest, wie der Mann an seinem Glied manipulierte. Die Identität des Tatverdächtigen konnte durch die Polizei ermittelt werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 07:47

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Meschede

    Meschede (ots) - Am gestrigen Vormittag um 11:05 Uhr kam es in dem Kreuzungsbereich Warsteiner Straße/ Dünnefeldweg/ Lanfertsweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Brilon fuhr aus Richtung Dünnefeldweg kommend in die Kreuzung ein und beabsichtigte, nach links in die Warsteiner Straße abzubiegen. Zeitgleich kam ein 54-jähriger Autofahrer aus Kirchhundem aus Richtung Lanfertsweg und ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 07:46

    POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Arnsberg (ots) - Am Donnerstag, den 16.07.2026, kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Bergheimer Weg in Arnsberg. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Terassentür gewaltsam Zugang zum Objekt und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen im Erdgeschoss des Hauses. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zum ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 07:44

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern

    Sundern (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 16.07.2026, kam es gegen 15:25 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern auf der Röhre in Sundern. Nach bisherigem Erkenntnisstand gerieten ein 63-Jähriger und ein 51-Jähriger im Zusammenhang mit einem Überholvorgang zunächst in einen verbalen Streit. Der 63-Jährige soll den 51-Jährigen dabei mehrfach beleidigt haben. Außerdem gab der 51-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren