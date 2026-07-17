Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Falscher Zebrastreifen auf die Straße gemalt

Marsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt die Polizeiwache Marsberg einen Einsatz in der Straße Am Bruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Mann mittels Straßenkreide einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn gemalt haben. Nach Angaben von Zeugen soll dieser auch durch Verkehrsteilnehmer genutzt worden sein, da er augenscheinlich nicht unmittelbar von einem echten Zebrastreifen zu unterscheiden war. Bei Eintreffen der Polizei war die Zeichnung nicht mehr festzustellen, da es zuvor geregnet hatte. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 69-jährigen Mann aus Marsberg.

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