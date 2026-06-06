Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Verletzten

Schmallenberg / Bad Fredeburg (ots)

Freitag, 05.06.2026, 11:20 Uhr

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 19jähriger Mann aus Lüdenscheid mit seinem PKW die Bundesstraße 511 aus Dorlar kommen in Richtung Bad Fredeburg. Im Einmündungsbereich B511/ L776 beabsichtigte er offensichtlich, nach rechts in Richtung Bad Fredeburg abzubiegen. Hierbei übersah er einem, auf der L776 fahrenden, vorfahrtsberechtigten 64jährigen Lkw Fahrer aus Brilon. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Pkw wurde seitlich von dem Lkw erfasst und mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben, bevor er stark beschädigt in einem Straßengraben zum Stillstand kam. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Fredeburg aus dem Pkw befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber dem Krankenhaus Hüsten zugeführt.

Werth.

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