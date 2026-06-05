Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Arnsberg (ots)
Am Mittwoch, den 03.06.2026 um 23:10 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen zwei PKW auf der Werler Straße in Arnsberg-Neheim. Der 18-jährige Fahrer einer der beteiligten PKW fuhr laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich der Hauptverkehrsstraße ein. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die 21-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde durch die Kollision auf den Bordstein geschoben und war nicht mehr fahrbereit. Der 18-jährige Fahrer klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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