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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026 um 23:10 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen zwei PKW auf der Werler Straße in Arnsberg-Neheim. Der 18-jährige Fahrer einer der beteiligten PKW fuhr laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich der Hauptverkehrsstraße ein. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die 21-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde durch die Kollision auf den Bordstein geschoben und war nicht mehr fahrbereit. Der 18-jährige Fahrer klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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