Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Einbruch in Schmuckgeschäft

Haßloch (ots)

Unbekannte schlugen am frühen Freitagmorgen mit Metallstangen die Eingangstür eines Ladengeschäftes in der Bahnhofstraße ein und entwendeten Modeschmuck im Wert von ca. 1000,- Euro. Durch einen lauten Knall wurde ein Zeuge gegen 4 Uhr auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Er konnte zwei Personen erkennen, die in einem weißen Mercedes vom Tatort flüchteten. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

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